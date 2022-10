Embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, parabeniza vitória de Lula no Twitter - Divulgação / Rede Social

Publicado 30/10/2022 20:53 | Atualizado 30/10/2022 20:55

Na noite deste domingo (30), o embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, parabenizou o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória. Em sua conta no Twitter, Thoms escreveu: "Estamos felizes com a perspectiva de ampliarmos juntos e aprofundarmos ainda mais as relações Brasil-Alemanha".



Lula derrotou nas urnas o presidente Jair Bolsonaro (PL) na disputa presidencial mais apertada desde a redemocratização, em 1989. O ex-presidente recebeu 59,5 milhões de votos e Bolsonaro 57,6 milhões.

*Com informações do Estadão Conteúdo