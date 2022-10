Ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas é eleito governador de SP - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas é eleito governador de SP Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 30/10/2022 20:03

O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas (Republicanos) foi eleito neste domingo (28) governador de São Paulo no segundo turno das eleições 2022 . A vitória foi confirmada com 93,33% das urnas apuradas às 19h24. O aliado do presidente Jair Bolsonaro conquistou 55,34% votos, o que representa 12.576.778 dos votos válidos, contra 44,66% de Fernando Haddad (PT), que obteve 10.177.674 votos.

Tarcísio iniciou a disputa do segundo turno favorito após ficar em primeiro lugar no primeiro turno e liderar as pesquisas de intenções de votos. Será a primeira vez que os paulistas serão governados por uma liderança que não é filiada ao PSDB. A última vez que isso ocorreu foi em 1994, quando Luiz Antônio Fleury Filho, do MDB, era o governador.

Freitas iniciou a disputa tentando quebrar a hegemonia tucana e não permitir que o Partido dos Trabalhadores ocupasse o Palácio dos Bandeirantes pela primeira vez. O ex-ministro levantou a bandeira de representante de Bolsonaro, mas de forma tímida para evitar alta rejeição.

Ao longo do primeiro turno, apostou numa imagem de gestor técnico. As pesquisas internas e externas do primeiro turno o mostravam em segundo lugar, disputando uma vaga contra Rodrigo Garcia (PSDB), atual governador, para chegar ao segundo turno. Para surpresa de todos, não apenas venceu Garcia, como ainda superou Haddad.



Durante o segundo turno, colou um pouco mais em Bolsonaro e seguiu se apresentando como um gestor técnico. Formou alianças com membros da direita, inclusive recebendo o apoio de Garcia.



Ao longo da campanha, recebeu críticas por defender o modelo de segurança pública do Rio de Janeiro. Opositores chegaram a dizer que Tarcísio poderia permitir a entrada da milícia em São Paulo, fato combatido por ele e sua equipe.

O ex-ministro também sofreu com críticas por ser do Rio de Janeiro e ter transferido seu título de eleitor para o estado paulista apenas no começo deste ano. Porém, segundo ele, o importante era ser competente e ter bons projetos para os eleitores.

Na reta final da campanha, envolveu-se na polêmica de Paraisópolis. Um tiroteio na comunidade ocorreu no momento que Tarcísio fazia uma visita com a sua equipe. Inicialmente, ele tratou o episódio como um atentado, mas logo foi desmentido pela Polícia Civil.



O episódio ganhou desdobramentos e foi descoberto que um membro da sua equipe pediu para que o ex-cinegrafista da Jovem Pan apagasse as imagens do tiroteio, fato confirmado pelo futuro governador no debate da Globo.



Entre os prós e contras, Tarcísio foi escolhido pelos paulistas para representá-los nos próximos quatro anos. Ele assume o Palácio dos Bandeirantes em 1° de janeiro de 2023 e encerrará seu mandato em 31 de dezembro de 2026.



Quem é Tarcísio de Freitas

Tarcísio Gomes de Freitas é servidor público de carreira, tem 47 anos, é formado pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) e graduado em engenharia no Instituto Militar de Engenharia.



Fez parte da missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Haiti. Trabalhou nas áreas de infraestrutura e investimento, foi presidente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), e ministro da Infraestrutura. Seu vice será o administrador Felicio Ramuth (PSD).