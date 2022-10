Toda de preto, Anitta chega ao seu local de votação segurando o sobrinho no colo. Ela também posou para fotos com fãs - Ag. News

Toda de preto, Anitta chega ao seu local de votação segurando o sobrinho no colo. Ela também posou para fotos com fãsAg. News

Publicado 30/10/2022 13:30

Rio - A cantora Anitta gravou um vídeo, neste domingo, para explicar seu sumiço das redes sociais e falou também sobre as eleições deste ano. A artista negou estar em depressão e também afirmou que seu voto não mudou. No primeiro turno, Anitta disse não ser petista, mas declarou voto em Lula.

"Eu não tenho olhado muito as redes sociais já tem um pouco mais de um mês, muita gente especulando... Eu vi o quanto de coisa que falaram... Gente, eu não estou em depressão, estou feliz, estou plena, estou bem. Eu vim aqui porque utilizaram o meu sumiço e esse momento que eu estou precisando ficar mais comigo mesma pra fazer política. Vim aqui pra dizer que eu não mudei a minha intenção de voto", garantiu.

Na madrugada deste domingo, Anitta fez uma reflexão sobre as pesquisas eleitorais e recebeu críticas de anônimos e famosos. A cantora seguiu o vídeo pedindo paz e revelou que sua família tem brigado por questões políticas.

"Acredito que o amor precisa vencer, acredito que o Brasil precisa parar de ser incentivado pelo ódio, pela falta de tolerância uns com os outros. Eu fiquei fora da internet por uns motivos, aconteceram coisas na minha vida e eu quis muito abraçar na minha família. Eu lembrei dos últimos momentos em que estive com eles e só tinha brigas políticas. Aí eu parei pra pensar e falei: 'nossa, é isso que a gente está virando, é isso que o país está virando'. Isso é muito triste porque a gente só perde", lamentou.

"Depois que fiquei um mês e pouco sem olhar as redes sociais, parecia que fiquei um ano. As pessoas estão se agredindo na rua, se matando. Queria ter o direito de chegar em casa e amar as pessoas da minha família, independente de quem elas forem votar", disse.