Eleitores de Lula festejam vitória na CinelândiaCleber Mendes / Agência O Dia

Publicado 30/10/2022 20:54 | Atualizado 30/10/2022 21:18

Rio - Ao som de “meu coração é vermelho” no carro elétrico, a vitória do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Praça Floriano Peixoto, a Cinelândia, Zona Central do Rio, foi festejada com gritos, fogos de artifício, choros e muitos abraços de conhecidos e até desconhecidos na maior festa da democracia já vista.Os bares ao redor da Cinelândia, principalmente o Amarelinho, patrimônio cultural do Rio e há mais de 100 anos na ativa, ficaram repletos de pessoas que, mesmo após a vitória de Lula e a comemoração imediata, não desgrudam o olho da televisão para acompanhar ao vivo o novo presidente.As escadarias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ao lado do Theatro Municipal, estão tomadas de pessoas, principalmente jovens, que vislumbram um futuro mais digno com o Lula na presidência. Após o resultado final, cantaram “Lula lá lá brilha uma estrela”, mais calmos da adrenalina, com muito choro destacando o momento."Hoje eu estou feliz porque estou comemorando a volta de um país feliz”, disparou o designer Fernando Chaves, de 32 anos, quando perguntado sobre o que a vitória de Lula mudava em sua vida. "Agora, temos esperança e felicidade em um país que tinha a democracia sob ameaça o tempo todo. Hoje é a retomada de um país que tínhamos saudade", afirmou, sorridente."Eu vejo minha vida tendo novamente liberdade, é a volta de um governo que impactou diretamente a minha vida. Entrei na universidade através da política de cotas, eu fiz ciência sem fronteiras, meus irmãos e minha mãe fizeram faculdade pelo Prouni. Eu vi todas as políticas desse governo impactarem a vida dos mais pobres e, para mim, isso é imprescindível", disse o designer Jefferson Domingos, de 33 anos.A também designer Luísa Cunha, de 25 anos, disse estar emocionada. "Eu estou muito emocionada, pois essa vitória simboliza a luta pela igualdade, liberdade e democracia. Vamos conseguir também trazer o discurso de amor para as pessoas, fora o ódio e as armas, e a volta da ciência como ela merece. A ciência tem que retomada. É isso. E prossigamos".A festa seguiu com os bares e praça lotados de apoiadores do novo governo.