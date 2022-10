Janja celebra vitória de Lula nas eleições presidenciais - Reprodução/Twitter

Janja celebra vitória de Lula nas eleições presidenciaisReprodução/Twitter

Publicado 30/10/2022 21:07 | Atualizado 30/10/2022 21:10

Rio - Rosângela da Silva, mais conhecida como Janja, foi ao Twitter para celebrar a vitória de Luis Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições presidenciais , neste domingo. A socióloga compartilhou uma foto abraçada com o marido, enquanto os dois seguiam para o local onde o presidente eleito discursa após a apuração do resultado apurado nas urnas.

"O Brasil da Esperança e do Amor!! Te amo, meu Amor. Parabéns, Brasil. O amanhã vai ser lindo", declarou Janja, na legenda da postagem.

O Brasil da Esperança e do Amor!! Te amo meu Amor. Parabéns Brasil. O amanhã vai ser um lindoooooo pic.twitter.com/emMkgGq2dd — Janja Lula Silva (@JanjaLula) October 30, 2022

Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, foi eleito com 50,90% dos votos, com 99,90% das urnas apuradas, o 39º presidente da República ao derrotar no segundo turno Jair Messias Bolsonaro (PL) - que teve 49,12% e foi o primeiro presidente não reeleito. A disputa foi a diferença mais apertada desde a redemocratização da nossa história.

No primeiro turno, Lula já havia sido o mais votado, com 48,43% dos votos válidos, enquanto Bolsonaro apresentou 43,2%. Durante toda a campanha, Lula defendeu suas propostas e criticou o governo Bolsonaro. Dentre elas, o presidente enfatizou que o pobre poderá voltar a comer churrasco de picanha com 'cervejinha' e prometeu mudar o mapa da fome no país. Além de reforçar os compromissos com a educação e saúde.