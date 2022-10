Joe Biden parabeniza Lula pela vitória - AFP

Joe Biden parabeniza Lula pela vitóriaAFP

Publicado 30/10/2022 21:09

Após vitória de Lula (PT) na noite deste domingo (30), a Baixada dos EUA em Brasília emitiu uma nota à imprensa com mensagem do presidente americano Joe Biden ao petista: "Parabéns ao Luiz Inácio Lula da Silva por ser eleito o próximo presidente do Brasil após um processo eleitoral livre, justo e confiável. Espero trabalharmos juntos para continuar a cooperação entre nossos países nos próximos meses e anos."

O ex-presidente Lula venceu no 2º turno das eleições presidenciais com 50,90% dos votos na disputa mais apertada desde a redemocratização, em 1989. O atual presidente Jair Bolsonaro (PL) recebeu 49,10% dos votos, com 99,90% das urnas apuradas.