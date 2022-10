Tiago Doidão e Juliano Maderada - Divulgação

Publicado 31/10/2022 09:24 | Atualizado 31/10/2022 09:38

Rio - Após a derrota do presidente Jair Messias Bolsonaro (PL) no segundo turno das eleições presidenciais, a música "Tá na Hora do Jair Já Ir Embora" alcançou o primeiro lugar no ranking viral do Spotify. O jingle de Tiago Doidão e Juliano Maderada também chegou ao 40º lugar no top 100 brasileiro do streaming.

Juliano Madeirada, um dos vocalistas da canção de arrocha, já compôs outros jingles ligados a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como o "Tô Com Saudade do Tempo de Lula", "Lambadão do 13", "Oh Lula Eu Vou Votar em Tu" e "Lula Voltando". O artista, que tem 48 anos e também é professor de matemática, vive na Bahia, estado onde o petista ganhou com 72% dos votos no segundo turno.



Confira a música

Letra

(Tá na hora do Jair)

(Já ir embora!)

Vish!

Se o menino já tá comentando, haha

Pode arrumar as malas

Maderada!



Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

É o quê? Já ir embora

Arruma a suas malas

Dá no pé e vá-se embora (tchau)



Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

Vai! Já ir embora

Arruma a suas malas

Dá no pé e vá-se embora



Vá-se embora, vá-se embora

Dá no pé e vá-se embora

Vá-se embora, vá-se embora (tchau)

Dá no pé e vá-se embora



Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir

Agora tá sabendo, quem é esse Jair

Ele te fez sofrer, ele te fez chorar

Arrume as malas dele, bota ele pra vazar



Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

(Vaza) já ir embora

Arruma a suas malas

Dá no pé e vá-se embora

Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

(Tchau, tchau; é o quê?) já ir embora

Arruma a suas malas

Dá no pé e vá-se embora



Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

(Some) já ir embora

Arruma a suas malas

Dá no pé e vá-se embora



Vá-se embora, vá-se embora

Vá-se embora (tchau, pra toda hora)

Vá-se embora, vá-se embora (tchau)

Arrume suas mala e vá!



Isso é Maderada!

Vamo embora!



(Arruma a mala)



Eu bem que te avisei, você não quis me ouvir

Agora tá sabendo, quem é esse Jair

Ele te fez sofrer, ele te fez chorar

Arrume as malas dele, bota ele pra vazar



Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

(Tchau) já ir embora

Arruma a suas malas (shii)

Dá no pé e vá-se embora



Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

(É o quê?) já ir embora

Arruma a suas malas (shii)

Dá no pé, vá!



(Tchau) tá na hora do Jair (tchau)

Tá na hora do Jair

Já ir embora

Arruma a suas malas (shii)

Dá no pé!

Tá na hora do Jair

Tá na hora do Jair

Já ir embora

Arruma a suas malas (vá-se embora)

Dá no pé e vá-se embora



Vá-se embora, vá-se embora

Dá no pé e vá-se embora (vaza)

Vá-se embora, vá-se embora

Dá no pé e vá-se embora

Tá na hora do Jair

Tá na hora de quê? Quero ouvir

(Vai, tchau, tchau) já ir embora

Arruma a suas malas

Dá no pé e vá-se embora



Tá hora

Eu quero ouvir bem alto!

(Oee) já ir embora (some)

Arruma a suas malas

Vai, tchau, tchau, tchau, tchau



Ninguém tá aguentando mais, rapaz

Já passou da hora