Senador Flávio BolsonaroFabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Publicado 31/10/2022 18:58 | Atualizado 31/10/2022 19:03

Brasília - Em nova mensagem, publicada no Twitter nesta segunda-feira (31), o senador Flávio Bolsonaro afirmou que está com o pai "para o que der e vier". A postagem foi a segunda feita pelo político após a derrota que o atual chefe do Executivo sofreu para Luis Inácio Lula da Silva nas eleições deste ano.