Lula foi eleito presidente neste domingo - NELSON ALMEIDA / AFP

Lula foi eleito presidente neste domingoNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 31/10/2022 18:44 | Atualizado 31/10/2022 18:54

DIA a expectativa para o próximo ano, em relação ao governo, economia e políticas internacionais.



Lula foi eleito na noite deste domingo (30) com 50,90% dos votos, enquanto Bolsonaro teve 49,10% e foi o primeiro presidente não reeleito. A disputa foi a diferença mais apertada desde a redemocratização da nossa história.



Devido a diferença de votos ter sido a menor da história, a cientista política Juliana Fratini, doutoranda pela Puc-SP, informou acreditar que a polarização da sociedade deve afetar o modo do presidente eleito governar. Ainda segundo a especialista, outro fator que pode afetar o governo é um Congresso formado pela maioria dos políticos de direita. Isso porque o partido de Bolsonaro, PL, terá a maior bancada na Câmara dos Deputados e do Senado.



Na Câmara dos Deputados, a direita e a centro-direita terão, a partir do ano que vem, 374 representantes entre os 513 parlamentares. Já a esquerda e a centro-esquerda terão 132. No Senado Federal, dos 81 senadores, 54 serão da direita e 27 da esquerda.



“A polarização deve afetar o modo de governar, que pede uma política muito mais conciliatória e em certos aspectos sensível, ou seja, a respeito de entender a necessidade do outro, e a pragmática em relação às demandas do Congresso. Este não é um governo lulista. Este é um governo de Frente Ampla que encontrou em Lula a liderança com mais musculatura para vencer o bolsonarismo. Este governo precisará ter um Ministro da Casa Civil com grande capacidade de negociação em um ambiente tão cheio de desavenças. Caso contrário, terá dificuldades com a governabilidade”, disse a cientista política. Após o resultado das eleições que consagrou Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, eleito o 39º presidente da República neste domingo (30) ao derrotar no segundo turno Jair Messias Bolsonaro (PL), especialistas relataram aoa expectativa para o próximo ano, em relação ao governo, economia e políticas internacionais.Lula foi eleito na noite deste domingo (30) com 50,90% dos votos, enquanto Bolsonaro teve 49,10% e foi o primeiro presidente não reeleito. A disputa foi a diferença mais apertada desde a redemocratização da nossa história.Devido a diferença de votos ter sido a menor da história, a cientista política Juliana Fratini, doutoranda pela Puc-SP, informou acreditar que a polarização da sociedade deve afetar o modo do presidente eleito governar. Ainda segundo a especialista, outro fator que pode afetar o governo é um Congresso formado pela maioria dos políticos de direita. Isso porque o partido de Bolsonaro, PL, terá a maior bancada na Câmara dos Deputados e do Senado.Na Câmara dos Deputados, a direita e a centro-direita terão, a partir do ano que vem, 374 representantes entre os 513 parlamentares. Já a esquerda e a centro-esquerda terão 132. No Senado Federal, dos 81 senadores, 54 serão da direita e 27 da esquerda.“A polarização deve afetar o modo de governar, que pede uma política muito mais conciliatória e em certos aspectos sensível, ou seja, a respeito de entender a necessidade do outro, e a pragmática em relação às demandas do Congresso. Este não é um governo lulista. Este é um governo de Frente Ampla que encontrou em Lula a liderança com mais musculatura para vencer o bolsonarismo. Este governo precisará ter um Ministro da Casa Civil com grande capacidade de negociação em um ambiente tão cheio de desavenças. Caso contrário, terá dificuldades com a governabilidade”, disse a cientista política.

fotogaleria

A especialista reforçou ainda que o principal desafio do governo recém eleito será o de descentralizar o poder acumulado pelo lulismo entre os apoiadores da frente ampla, estabelecer um bom diálogo com o Congresso e bem dialogar com a imprensa, sociedade e instituições supranacionais. “Tudo no sentido de apaziguar a polarização ideológica dos últimos anos”, acrescentou.



Sobre a expectativa para o governo, a cientista política reforçou que espera um cenário desafiador. “A política de 2023 será um começo desafio, com a finalidade de consolidar o agrupamento da Frente Ampla que possui diversas vertentes ideológicas, pesando para o centro, esquerda, conservadores e liberais moderados. Lula, presidente eleito, terá que realizar um equilíbrio de interesses. Na prática, não haverá cargos para todos no 1º e 2º escalão, mas com sabedoria é possível equacionar os apoios reais e de interesse. Ainda assim, podemos esperar surpresas”, finalizou. A especialista reforçou ainda que o principal desafio do governo recém eleito será o de descentralizar o poder acumulado pelo lulismo entre os apoiadores da frente ampla, estabelecer um bom diálogo com o Congresso e bem dialogar com a imprensa, sociedade e instituições supranacionais. “Tudo no sentido de apaziguar a polarização ideológica dos últimos anos”, acrescentou.Sobre a expectativa para o governo, a cientista política reforçou que espera um cenário desafiador. “A política de 2023 será um começo desafio, com a finalidade de consolidar o agrupamento da Frente Ampla que possui diversas vertentes ideológicas, pesando para o centro, esquerda, conservadores e liberais moderados. Lula, presidente eleito, terá que realizar um equilíbrio de interesses. Na prática, não haverá cargos para todos no 1º e 2º escalão, mas com sabedoria é possível equacionar os apoios reais e de interesse. Ainda assim, podemos esperar surpresas”, finalizou.

Rafael Mello, sociólogo e cientista político da UFRJ, reforçou a ideia de país dividido e citou alguns aspectos como a despolitização, discurso de ódio como estratégia política, e a pós-verdade.



“A polarização em si não é um problema, um exemplo que podemos dar é a polarização estadunidense. O problema é quando ela vem despolitizada, ou seja, o desinteresse pela política. O governo Lula terá que ser de reconciliação da democracia nacional. O último governo esticou demais a corda e apostou na despolitização, no ódio e na pós-verdade. E foi eficaz nessa estratégia. Agora é hora de abaixar a bola. O governo Lula será obrigado a fazer uma grande conciliação. Até mesmo, devido a configuração do Congresso, que também estará bem dividido. Vai ser necessária muita habilidade política, transparência, paciência e firmeza. Os desafios serão gigantes, mas as oportunidades também são históricas", disse.

Bolsonarismo x petismo



O especialista comentou ainda sobre um personalismo político que afeta os brasileiros. Ele alega que a população costuma criar uma ideia de que algum ser especial irá aparecer para salvar a nação, e com isso, cada um se agarra no que acredita. Mas que esse não deve ser um caminho a ser seguido.



“Aquela coisa do líder carismático. Isso atrelado ao populismo é um problema, pois cultuamos pessoas e não ideias. O que torna mais um aspecto da despolitização, tendo em vista que esperamos um ser especial, um Deus ou um mito nos salve. A que se ter o entendimento de que existir lideranças políticas não da pessoa um ser especial e salvador da pátria, há que se entender todo o processo de construção da liderança e o projeto político que o cerca e o leva a ser um porta voz de uma ideologia, de um conceito, de um programa político que agrega uma coletividade grande que constrói esses instrumentos”, disse.



Rafael comentou também que a configuração do ódio como ferramenta política, tem um foco na destruição de um inimigo. “A questão é que isso foi colocado como eixo central de construção política e dos afetos, por parte do movimento chamado de Bolsonarismo. Que agrega dentro dele o anti-petismo e também ódio aos diferentes, com tratamentos xenófobos aos nordestinos que votaram majoritariamente no Lula”, afirmou..



O cientista político alega que esse é um cenário colocado como desafio da construção da sociedade no cenário político. Fora a crise econômica mundial, devido a pandemia e a guerra, e outras questões comerciais internacionais.



Economia



O economista do Ibmec, Haroldo Monteiro, comentou que o mercado financeiro ainda tem dúvidas sobre como o governo Lula irá agir em relação à parte fiscal.



“Hoje ainda temos uma incerteza muito grande porque o pilar dessa política passa pela escolha de um Ministro da Fazenda, mas de uma maneira geral pelo que vimos no último ano existe uma grande dúvida no mercado em relação a parte fiscal, ou seja, o que esse governo efetivamente vai fazer, porque ele apela para o social, por ajudar as camadas da população mais pobre, mas esse dinheiro tem que vir de algum lugar, então a gente espera de uma maneira geral que haja uma reforma fiscal, taxação de dividendos, alguma forma de o governo aumentar a taxação deles”, disse.



Haroldo comentou ainda sobre a diferença entre o governo Lula de 2002 e o de 2023. “Vemos a bolsa penalizando as empresas estatais, porque ele é contra a privatização, então o estatal perde bastante relevância. O que esperamos é que haja uma abertura de mercado e um compromisso com o fiscal, porque hoje o mercado está diferente do antigo governo, que teve boom das commodities, o mercado internacional era outro, hoje o mercado está inflacionário, então não é o mesmo cenário e isso dificultada a política fiscal. A gente acredita que ele não vá conseguir fazer tudo que ele prometeu e se conseguir terá que fazer um aperto fiscal”, disse.



Em relação ao preço dos alimentos, o economista argumentou que a expectativa é que os valores continuem baixos por conta do pós pandemia e da queda na inflação. “Se houver chegada de dinheiro externo, a inflação tende a ficar ainda mais baixa em um maior período de tempo”, finalizou.

Já o cientista político Rafael Mello aposta em uma reconstrução da rede de proteção econômica. “O desafio é reconstruir a economia, atrelada a um novo projeto de desenvolvimento do país ligadas às transformações trabalhistas, industriais e tecnológicas. Outro ponto chave é o meio ambiente, que dialoga diretamente com a política internacional e o desenvolvimento econômico. O Governo Federal terá que fazer um governo verde, não só na cor, mas na formulação de políticas públicas transversais de reconstrução do país, pois é a pauta central do debate mundial hoje”, relatou.





Relações internacionais



Após Ele ainda finalizou reforçou a importância da política internacional. “Lula deve buscar fazer um governo que retome a política internacional e retomar a tradição de relações internacionais do Brasil, que já teve protagonismo no cenário global. Isso é fundamental para o desenvolvimento do país e projeção de futuro”, finalizou.Após líderes e personalidades internacionais repercutirem o resultado das eleições presidenciais com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na noite deste domingo (30), especialistas em relações internacionais comentaram a expectativa para o próximo ano.