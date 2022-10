Ana Maria Braga fala sobre o resultado das eleições no Mais Você - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 31/10/2022 12:36 | Atualizado 31/10/2022 12:42

Rio - Discreta quando o assunto é política, Ana Maria Braga falou sobre a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela terceira vez à Presidência da República do Brasil, no "Mais Você", da TV Globo, nesta segunda-feira. A apresentadora contou para os telespectadores que dormiu tarde depois de acompanhar os desdobramentos das eleições, neste domingo, citou o silêncio de Jair Bolsonaro (PL) após derrota nas urnas e desejou um mandato de paz e prosperidade para Lula.

"Vimos eleitores de todo país não medirem esforços pra exercerem o direito do voto. Todos nós, pelo menos todos aqui, fomos dormir tarde. Até Lourinho ficou colado na TV acompanhando as apurações e também as movimentações após os resultados que levam de volta ao Planalto Luiz Inácio Lula da Silva para o terceiro mandato, algo sem precedentes na nossa história. Em São Paulo, a Avenida Paulista ficou lotada. No Rio de Janeiro, o povo se aglomerou na Cinelândia, no Centro, e foi uma festa até altas horas...", começou Ana, que enumerou as comemorações em outros estados do país.



“Ontem (domingo), o presidente Jair Bolsonaro não se manifestou. As luzes foram apagadas no palácio da Alvorada por volta de 22h. Hoje (segunda-feira), Bolsonaro deve fazer alguma declaração. Foi uma vitória apertada, isso mostra um país polarizado. O presidente eleito recebeu cerca dois milhões de votos a mais do que Jair Bolsonaro", continuou.

"Esse é um momento de respeito e de união, Lula passará a governar o Brasil de todos a partir de 1º de janeiro de 2023. Que venha um período de paz, de prosperidade”, finalizou.