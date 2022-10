Randolfe Rodrigues defende a participação de outros partidos no governo de Lula - Jonas Pereira / Agência Senado

Publicado 31/10/2022 14:12

São Paulo - O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que coordenou a campanha do agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta segunda-feira, 31, que o governo em formação "necessariamente" terá de convidar PSD, MDB e PDT para auxiliarem no novo Executivo. Pessoalmente, o senador defenderá um convite à federação PSDB-Cidadania.

"Eu acho que o núcleo de governo virá a ser esse, os dez partidos da coligação da campanha e temos de convidar, necessariamente, PSD, MDB e PDT. Defendo que convidemos PSDB e Cidadania", disse o senador no hotel em que Lula faz reunião com a Executiva Nacional do PT. Ele apostou que PSDB e Cidadania vão aceitar o convite.

Em relação às tratativas para a formação do governo, Randolfe avaliou que será preciso negociar alterações na Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2023 em tramitação no Congresso. "Não conversei sobre isso com o presidente, mas eu, particularmente, acho que não tem como, com esse modelo de orçamento, termos condições de governar", declarou o parlamentar.