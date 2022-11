Gilberto Kassab diz que Lula pode gradualmente acabar com Orçamento Secreto - Eduardo Carmim/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 04/11/2022 16:47

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, comentou que o presidente eleito nas eleições 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), pode trabalhar para acabar com o Orçamento Secreto. Entretanto, o mesmo disse que o processo deve ser feito de forma gradual.



"É possível promover um entendimento para que gradualmente se estabeleça condições para ter outra forma. Primeiro diminuindo o valor, definindo áreas específicas e, com o tempo, isso voltando para o Executivo", disse Kassab em entrevista ao UOL.

Em geral, Orçamento Secreto é uma medida que o governo usa para conseguir apoio das bancadas do Congresso Nacional. Nesta fila, ganham prioridades os aliados de integrantes do governo federal. Entretanto, o orçamento vem sendo criticado pela falta de transparência nas transações, e pela dificuldade de fiscalização.

Kassab informou que recebeu convite para uma reunião com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e que provavelmente vai negociar um apoio com o governo Lula. Dentre os assuntos tratados para o apoio, será levantado um auxílio para a reeleição de Rodrigo Pacheco (PSD) como presidente do Senado .

"A recondução do Pacheco tem naturalidade, porque dois terços dos senadores continuam. Só renovou um terço. E o trânsito do Pacheco é muito grande, ele é muito respeitado por seu equilíbrio. Não vejo por que o governo Lula teria interesse em criar uma disputa no Senado", disse Kassab.

O ex-ministro ainda reforçou que não irá fazer pedidos de cargos no novo governo que se inicia em 2023.