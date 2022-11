Os economistas André Lara Resende e Persio Arida são dois nomes de peso cotados para integrar o governo Lula - Reprodução Youtube Roda Viva/ Band Jornalismo

Publicado 06/11/2022 07:59

Brasília - O PT, partido do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, convidou três economistas que fizeram parte do time de criadores do Plano Real, no governo de Fernando Henrique Cardoso (PSDB) para intregarem a equipe de transição do novo governo. Após a sinalização positiva de André Lara Resende, Persio Arida e Guilherme Mello são mais dois 'reforços' negociados diretamente pelo vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), responsável pela coordenação da transição governamental.

Durante a campanha eleitoral, o trio declarou apoio a Lula sob a justificativa da ameaça que a possível reeleição de Jair Bolsonaro (PL) representava para a democracia brasileira. Após a confirmação da vitória de Lula, nas urnas, o trio é cotadíssimo para compor o novo governo. Por ora, a ideia é discutir os primeiros passos para a área econômica, que terá uma série de desafios pelo rombo nas contas estimados em mais de R$ 300 bilhões deixados pelo governo Bolsonaro.

Guilherme Mello, um dos principais porta-vozes da campanha lulista para a área econômica, também foi convidado e aceitou o pedido. De acordo com membros da equipe petista, Resende também aceitou o convite. Já a participação de Arida é negociada pessoalmente por Alckmin, amigo pessoal do economista.



Lula tem direito de indicar 50 pessoas para integrar a equipe de transição, contudo, a presidente do PT e deputada, Gleisi Hoffmann, afirmou que haverá voluntários. Nesta segunda-feira, 7, os primeiros nomes da equipe de transição serão anunciados.



O economista André Lara Resende é um dos formuladores do Plano Real e declarou voto em Lula no primeiro turno das eleições presidenciais. Ele foi presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) durante o governo de FHC.



Persio Arida, que também declarou voto em Lula, é ex-presidente do BNDES e do Banco Central. Guilherme Mello é professor da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e integra a Fundação Perseu Abramo.