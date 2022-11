Após a folga de quatro dias na Bahia ao lado da esposa, Janja, Lula não tem agenda prevista para este domingo - NELSON ALMEIDA / AFP

Após a folga de quatro dias na Bahia ao lado da esposa, Janja, Lula não tem agenda prevista para este domingoNELSON ALMEIDA / AFP

Publicado 06/11/2022 08:50 | Atualizado 06/11/2022 12:09

São Paulo - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), desembarcou em São Paulo na noite de sábado depois de quatro dias de descanso descanso ao lado da esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja, nos arredores de Caraíva, extremo sul da Bahia. Após o 'sumiço' nas redes sociais, Lula, mais uma vez, foi alvo de uma série de notícias falsas sobre seu estado de saúde, prontamente desmentida pela assessoria de imprensa partido.

Nos últimos dois dias, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) têm compartilhando, nas redes sociais e aplicativos de mensagens, informações de sobre um suposto infarto ou Acidente Vascular Cerebral (AVC) sofrido por Lula, que teria sido levado para o hospital Sírio Libanês, em São Paulo. Todas as notícias são falsas.



A realidade é que o presidente eleito inicia oficialmente nesta segunda-feira, 7, as reuniões de transição de governo. No período de folga em Porto Seguro, Lula manteve contatos com a cúpula do partido para fechar os nomes da equipe de transição, que serão anunciados a partir desta segunda, com 12 políticos e 38 técnicos.



Lula deve se reunir com o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin (PSB), que coordena os trabalhos de transição com apoio da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, e do ex-ministro Aloizio Mercadante. O trio foi designado pelo petista na última terça-feira para conduzir as conversas iniciais sobre transição com o governo Bolsonaro.



Na próxima terça, Lula é aguardado em Brasília, onde integrantes da transição passarão a se reunir para iniciar os trabalhos no Centro Cultural do Banco do Brasil, em Brasília. A Polícia Federal vai reforçar a segurança no local com a chegada do presidente eleito.