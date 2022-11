Agentes da PRF foram atacados por grupo de bolsonaristas em ato antidemocrático na BR-470, na cidade de Rio do Sul (SC) - Reprodução de vídeo

Publicado 07/11/2022 19:59

No oitavo dia de manifestações antidemocráticas em estradas federais no país, agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram atacados, nesta segunda-feira (7), por simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro na BR-470, na altura da cidade de Rio do Sul, em Santa Catarina. Dois agentes ficaram feridos por golpes de barras de ferro.