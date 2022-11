Exemplar do Patriota do Caminhão, boneco da Corbe Toys - Reprodução

Publicado 08/11/2022 08:12 | Atualizado 08/11/2022 08:48

A cena de um bolsonarista que tentou impedir a passagem de veículos em um bloqueio pendurado em um caminhão viralizou nas redes sociais e acabou virando brinquedo. Uma loja virtual aproveitou o sucesso e os memes que movimentaram a internet na última semana e lançou o boneco 'Patriota do Caminhão'. A peça satiriza o apoiador do presidente Jair Bolsonaro que ficou pendurado na cabine de um veículo em movimento, em Pernambuco, na tentativa de evitar que o motorista furasse o ilegal bloqueio na rodovia federal

De acordo com Luís Aizcorbe, proprietário da loja Corbe Toys, a pré-venda do personagem foi um sucesso e esgotou as vendas no primeiro lote. A remessa inicial da peça, com mil unidades, foi vendida por R$ 80 e tem previsão de envio para o dia 15 de dezembro.

"Quando furarem o bloqueio dos caminhoneiros, eu estarei lá com minha camiseta da seleção e torcendo pelo Brasil, sou Patriota com muito orgulho e muito amor, às vezes até intervenção militar! seu caminhão e você me levará por milhas", diz a descrição do brinquedo, no site da loja.

Mesmo com a grande procura no primeiro fim de semana, o comerciante ainda está em dúvida se o personagem irá alcançar outros bonecos de grande sucesso da loja, como 'Pai Ausente' e o 'Faria Limer', que venderam mais de 3.500 unidades e 5 mil unidades, respectivamente, desde os dias de lançamento.

"No caso do Faria Limer, tem muita gente de esquerda e direita que brinca com isso", afirma. O 'Patriota do Caminhão' agrada mais os consumidores que se identificam com a esquerda, de acordo com o proprietário.

Aizcorbe afirma que não vai precisar pagar pelo uso de imagem do manifestante. "Entra na parte de alegoria. É como se fosse o mito do sacerê. Não precisamos pedir direito autoral para ele, porque não estamos usando o nome e não afeta a permissão da pessoa", concluiu.

Inspiração

Poderia ter sido uma cena de filme de ação. O bolsonarista não usou dublê no vídeo que viralizou nas redes sociais. Pendurado na cabine de caminhão em movimento, na BR-232, em Caruaru, o homem decidiu embarcar na perigosa carona na tentativa de evitar que o motorista furasse o ilegal bloqueio na rodovia federal.



As imagens gravadas pelo condutor do veículo impressionam. Durante o vídeo, ele questiona se o "manifestante" pretende descer. Com a recusa, segue viagem e percorre quilômetros. Vencido pela racionalidade, o bolsonarista decidiu "aceitar" a oferta do condutor de parar o caminhão para que ele pudesse descer em segurança.

Bolsonarista tentou impedir furo de bloqueio ilegal em Caruaru e percorreu quilômetros na cabine de um caminhão Reprodução

Vale frisar que Lula foi o vencedor do pleito em Caruaru, com 13.187 votos (57,69%) contra 83.013 de Bolsonaro (42,31%). No estado de Pernambuco, o candidato do PT recebeu 66,93% dos votos válidos (3.640.933), enquanto o concorrente derrotado do PL, 33,07% (1.798.832).