Bolsonarista tentou impedir furo de bloqueio ilegal em Caruaru e percorreu quilômetros na cabine de um caminhãoReprodução

Publicado 03/11/2022 15:41 | Atualizado 03/11/2022 17:56

Caruaru - Poderia ter sido uma cena de filme de ação. No entanto, o apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL) não usou dublê no vídeo que viralizou nas redes sociais. Pendurado na cabine de caminhão em movimento, na BR-232, em Caruaru, Pernambuco, o bolsonarista decidiu embarcar na perigosa carona na tentativa de evitar que o motorista furasse o ilegal bloqueio na rodovia federal.

As imagens gravadas pelo condutor do veículo impressionam. Durante o vídeo, ele questiona se o "manifestante" pretende descer. Com a recusa, segue viagem e percorre quilômetros. Vencido pela racionalidade, o bolsonarista decidiu "aceitar" a oferta do condutor de parar o caminhão para que ele pudesse descer em segurança.

Desde a vitória, nas urnas, de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de segundo turno, no dia 30 de outubro, uma série de atos golpistas contrários ao resultado das eleições têm acontecido no país, o mais grave evidenciado no bloqueio de rodovias federais.

Vale frisar que Lula foi o vencedor do pleito em Caruaru, com com 113.187 votos (57,69%) contra 83.013 de Bolsonaro (42,31%). No estado de Pernambuco, o candidato do PT recebeu 66,93% dos votos válidos (3.640.933), enquanto o concorrente derrotado do PL, 33,07% (1.798.832).