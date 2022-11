Zambelli viaja aos EUA para 'assegurar liberdade de expressão' - Reprodução/Twitter

Publicado 03/11/2022 17:18

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) confirmou, através de nota, que está viajando para os Estados Unidos. Ela ainda disse que não informou sobre a agenda, pois está sem acesso às redes sociais.



"Não divulguei a viagem aos Estados Unidos simplesmente porque não tenho onde publicar, oras", disse. "É através das minhas redes sociais que reporto eventos, faço questionamentos, trago conhecimento informativo e divulgo minha agenda", completou a parlamentar.



Zambelli teve os perfis do Twitter, Instagram, YouTube, TikTok e LinkedIn suspensos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na última terça-feira (1). Após a decisão da Corte, a parlamentar afirmou, por meio de nota, que estava sendo "censurada" depois das eleições 2022.



O TSE teve como base a resolução recente aprovada, que permite a eliminação rápida de notícias falsas das redes sociais.



Leia a nota da deputa na íntegra:



O resultado desse trabalho de confiança e respeito me garantiu o título de parlamentar de maior influência no Brasil nos últimos 2 anos segundo o FSB e 2 vezes a melhor deputada do Brasil, segundo o Congresso em Foco.



A decisão que censurou todos os meus canais de comunicação, inclusive o Watsapp tem como objetivo controlar o fluxo de informações e conter uma das maiores vozes conservadoras da internet com mais de 9.520.000 seguidores em sete redes sociais.



Não divulguei a viagem aos Estados Unidos simplesmente porque não tenho onde publicar, oras! Estou no meio desse movimento de contenção, repressão e ataque à Liberdade.



Estou cumprindo agendas pessoais e aproveitarei a ocasião para estudar meios de assegurar e restaurar a liberdade de expressão no Brasil junto a autoridades americanas.



