Boicote contra comerciantes petistas ganha força no interior de São PauloReprodução/Internet

Publicado 03/11/2022 15:45

Na cidade de Buri, no interior do estado de São Paulo, bolsonaristas tentam realizar um boicote a comerciantes que não são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). A intenção é fazer com que os moradores do município, que tem pouco mais de 20 mil habitantes, não comprem em lojas em que os proprietários não sejam declaradamente a favor do atual chefe do Executivo federal. Eles não aceitam o resultado do segundo turno, no domingo, 30, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

Em prints de conversas obtidas com exclusividade pelo Portal iG, o grupo, formado por comerciantes pró-Bolsonaro, intitula o movimento como “campanha amigos de Bolsonaro” e reitera que é contra o Partido dos Trabalhadores (PT). Eles exigem que lojistas coloquem a bandeira do Brasil na entrada dos estabelecimentos para mostrar seu apoio ao mandatário. Os empresários afirmam que “petistas têm passe livre pela calçada” e que “não serão bem-vindos” em suas lojas.

Em uma imagem mandada por um dos membros do grupo de bolsonaristas em aplicativo de mensagens, um dos comércios aparece com a bandeira do Brasil na porta e com a frase “esperando o capitão”.

Segundo moradores relataram à reportagem do iG, o movimento é orquestrado pelo ex-prefeito da cidade Claudio Romualdo Ú Fonseca, que é empresário e proprietário de diversas lojas no município. Nas redes sociais, Fonseca demonstra seu apoio de forma assídua ao governo Bolsonaro e expressa a rejeição a Lula por meio de publicações que abordam notícias falsas.

O iG teve acesso a uma das listas divulgadas por Fonseca em um aplicativo de mensagens em que ele intitula de “lugares onde Bolsonaro não compra”. Ainda segundo apurado pela reportagem, a relação indica lojas que, segundo o ex-prefeito, pertencem a simpatizantes do petista — e que não devem ser frequentados por apoiadores do atual presidente.



Em publicações nas redes, moradores da pequena cidade no interior do estado demonstram indignação contra os atos e afirmam que o grupo está proibido petistas de comprarem em seus comércios e também eleitores do atual mandatário de comprar em locais onde os proprietários não sejam publicamente eleitores do atual presidente.

No segundo turno das eleições de 2022, Jair Bolsonaro (PL) foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Buri (SP). Ele recebeu 6.963 votos, o equivalente a 60,47% do total da cidade. Já Lula (PT) foi a escolha de 39,53% dos eleitores locais e recebeu 4.551 votos.