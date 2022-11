Confederação Israelita do Brasil (Conib) condenou a saudação feita no município catarinense - Reprodução/Internet

Publicado 03/11/2022 14:05 | Atualizado 03/11/2022 14:14

O embaixador da Alemanha no Brasil, Heiko Thoms, repudiou nesta quinta-feira, 3, o gesto feito por manifestantes bolsonaristas associado ao nazismo. O caso aconteceu em São Miguel do Oeste, na manhã desta quarta-feira, 2. Em vídeo publicado nas redes sociais, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) aparecem cantando o Hino Nacional com braço direito estendido, o que se assemelha à saudação nazista "sieg heil".

"O uso de símbolos nazistas e fascistas por 'manifestantes' claramente de extrema direita é profundamente chocante. Apologia ao nazismo é crime!", declarou Heiko. Os bolsonaristas estavam na Rodovia SC-163, em um dos bloqueios feitos após o atual mandatário perder a disputa pela reeleição para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



"Não se trata de liberdade de expressão, mas de um ataque à democracia e ao Estado de Direito no Brasil. Esse gesto desrespeita a memória das vítimas do nazismo e os horrores causados por ele", continuou o embaixador.

O vídeo é investigado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC). Em avaliação preliminar, o órgão disse que não vê apologia no ato. A informação foi publicada pelo portal Uol. "Não havendo evidências de prática de crime, muito embora a atitude ser absolutamente incompatível com o respeito exigido durante a execução do hino nacional", avaliou o MPSC.

Em nota, a Confederação Israelita do Brasil (Conib), condenou a saudação feita no município catarinense.