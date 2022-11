Perguntado como é a relação do casal Bolsonaro, o deputado respondeu: 'Fachada, fachada. Ela não aguenta nem ver ele'. - Reprodução/Redes Sociais

Perguntado como é a relação do casal Bolsonaro, o deputado respondeu: 'Fachada, fachada. Ela não aguenta nem ver ele'.Reprodução/Redes Sociais

Publicado 08/11/2022 12:54 | Atualizado 08/11/2022 13:06

O deputado federal Julian Lemos (União Brasil-PB), antigo aliado de Jair Bolsonaro (PL), acusou o presidente de agredir a primeira-dama, Michelle Bolsonaro. As acusações foram feitas durante uma entrevista ao podcast "Arretado", na última terça-feira, 1º. O parlamentar, no entanto, não apresentou provas sobre a afirmação. O vídeo viralizou nesta segunda-feira, 7.

Perguntado como é a relação do casal Bolsonaro, o deputado respondeu: "Fachada, fachada. Ela não aguenta nem ver ele. Ele [Bolsonaro] deu umas tapas nela nas primeiras férias dele, que ele foi para uma ilha. Ela foi botar um silicone e ele deu uns tapas nela dentro de casa", afirmou. Veja o vídeo a partir de 1h50:

"Agora ele deu outros empurrões nela de novo", continuou Lemos. Em seguida, um dos apresentadores, Edhgley Lopes, lembra que Michelle não esteve presente no primeiro discurso de Bolsonaro após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva (PT) . O deputado disse, então, que a primeira-dama não compareceu porque teria marcas de agressões.

"Não estava porque ela está toda marcada. Manda ela aparecer aí... Juju sabe de tudo, pô! Tô dizendo a você. Manda ela aparecer", reafirma Julian Lemos.

Em meio às acusações, o outro apresentador, Caique Ferreira, pergunta por que Bolsonaro não está preso, então. "Como? Prende não, pô. Presidente da República não prende, não", responde Lemos.

Uma publicação nas redes sociais do podcast nesta terça-feira diz: "Vai rolar prints de um celular na próxima". O post foi divulgado logo após a atração prometer uma nova entrevista com o deputado.

Procurado por O DIA para ouvir a primeira-dama sobre as supostas acusações, o Palácio do Planalto não retornou o contato até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto para manifestações.

Conheça o deputado

Julian Lemos tem 46 anos e é natural de Campina Grande (PB). Ele tinha relações estreitas com Bolsonaro e chegou a ser coordenador da campanha do presidente no Nordeste em 2018. O parlamentar foi também vice-presidente nacional do PSL, partido pelo qual ele e o atual mandatário se garantiram nas urnas.