Lula se reuniu com Arthur Lira na manhã desta quarta-feira, em Brasília - AFP

Publicado 09/11/2022 11:53

Brasília - O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou na manhã desta quarta-feira, 9, a agenda de compromissos em Brasília na residência oficial do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) participou da reunião que teve como prioridades a discussão da 'PEC da transição', fundamental para a manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600, além de outras promessas de campanha consideradas inadiáveis.

Lula desembarcou na capital federal na noite de terça-feira, 8, após o anúncio dos primeiros nomes da equipe de transição do governo. Na agenda de Lula ainda consta encontros com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do STF, Alexandre de Moraes.

Além de Alckmin, participaram do encontro com Lira os deputados Gleisi Hoffmann (PT-PR), presidente do PT, José Guimarães (PT-CE), Reginaldo Lopes (PT-MG) e ex-ministro Aloizio Mercadante.

Aliado do presidente Jair Bolsonaro (PL), Lira tem interesse na reeleição à presidência da Câmara. Nos bastidores, especula-se que o parlamentar, que é adversário político da família Calheiros, "fechada" com Lula, espera uma sinalização de que o PT não pleiteará o cargo em troca de apoio no período de transição.

Antes da reunião, Lula publicou uma mensagem nas rede sociais, reiterando o momento de união: "Estamos empenhados na construção de um futuro melhor para todos os brasileiros e brasileiras, com muita democracia. Hoje estou em Brasília. Bom dia."