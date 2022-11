O substituto de David Uip será escolhido pela coordenação da transição - Rovena Rosa/Agência Brasil

Publicado 09/11/2022 17:39

Brasília - O senador Humberto Costa (PT-PE) confirmou que o médico David Uip não fará parte da equipe de transição do governo. Uip recusou o convite alegando questões pessoais. Segundo Costa, outro nome deve ser indicado, mas que não há nada definido até o momento.



A participação do ex-secretário do governo de São Paulo para integrar a equipe de transição na área de saúde havia sido divulgada na manhã desta quarta-feira, 9, por Humberto Costa. Além do nome de Uip também foram anunciados o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) e os ex-ministros Arthur Chioro e José Gomes Temporão. Humberto Costa, foi ministro da Saúde na gestão Lula, e é o coordenador da área de saúde.



"A definição agora vai depender da coordenação geral", disse Costa, referindo-se ao grupo liderado pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O senador comentou ainda que a equipe de saúde não terá apenas sua coordenação, mas um trabalho compartilhado entre todos os seus integrantes.

Humberto Costa disse que a expectativa do grupo é fazer, nos próximos 50 dias, um diagnóstico detalhado sobre a situação do ministério, desde execução de programas de vacinas, até detalhamento de orçamento e medidas que devem ser tomadas no curto, médio e longo prazos.



"Nossa expectativa é muito positiva. É uma comissão de alto nível, pessoas experientes. Temos um programa de governo elaborado de pessoas que compuseram a frente de governo a Lula. Vamos fazer o desdobramento desse programa e realizar um diagnóstico", disse Costa. "Nosso objetivo é preparar o terreno para quem vier a assumir o ministério."