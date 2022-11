Ex-ministro José Gomes Temporão será o relator da proposta do grupo de Saúde da transição - Divulgação

Publicado 10/11/2022 17:45

Após se reunir com a área temática da Saúde do governo de transição, o senador Humberto Costa (PT-PE) afirmou que o grupo pediu ao governo eleito R$ 22 bilhões para o que chama de "recomposição orçamentária" para o Ministério da Saúde. "Já fizemos a proposta, estamos aguardando o retorno disso", declarou o parlamentar.

Caberá à equipe do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB), coordenador da transição, decidir de onde o dinheiro vai sair. "O que a gente pediu foi que, na folga orçamentária, entrem R$ 22 bilhões para a saúde", seguiu Costa. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) negocia uma PEC para abrir espaço no Orçamento. Uma das ideias é tirar o Bolsa Família do teto de gastos e realocar os recursos já destinados ao programa social para outras áreas, como saúde.

De acordo com Costa, foi decidido na reunião que o grupo terá uma coordenação única, e não mais colegiada, sob o comando do ex-ministro da Saúde Arthur Chioro, cotado para voltar ao cargo. O documento final da área temática da Saúde do governo de transição, por sua vez, será relatado pelo ex-ministro José Gomes Temporão, outro cotado para voltar ao Ministério da Saúde.