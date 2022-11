Presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin - Reprodução

Presidente eleito Lula e o vice-presidente Geraldo AlckminReprodução

Publicado 10/11/2022 16:47

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira, 10, que o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) não será ministro do futuro governo. Lula deu a declaração ao se reunir com parlamentares aliados no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) em Brasília.

Entre os presentes estavam o próprio Alckmin e a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann. O ex-governador de São Paulo, coordena a equipe de transição.



"Eu fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente", declarou Lula nesta quinta.

Lula criticou também o volume de dividendos pagos pela Petrobras a acionistas. "A ideia é esvaziar o caixa da Petrobras para que a gente não possa fazer nada", acusou o presidente eleito.

Fome

Lula ainda disse que jamais esperava que a fome "voltasse nesse país" e que a única explicação é a falta compromisso dos governantes.



Forças Armadas

Ao comentar sobre a pressão que o presidente Jair Bolsonaro (PL) fez para que os militares questionassem a confiabilidade do processo eleitoral, Lula disse que o presidente "humilhou" a instituição

"Ontem [quarta-feira, 9] aconteceu uma coisa humilhante e deplorável para as nossas Forças Armadas. Um presidente da República, que é o chefe supremo das Forças Armadas, não tem o direito de envolver as Forças Armadas a fazer uma comissão para investigar urnas eletrônicas, coisas que são da sociedade civil, dos partidos políticos e do Congresso Nacional", declarou o presidente eleito em Brasília.