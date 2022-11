Alexandre Padilha diz que Lula não vai copiar primeiro mandato - Reprodução

Alexandre Padilha diz que Lula não vai copiar primeiro mandatoReprodução

Publicado 10/11/2022 18:26

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) afirmou na última quarta-feira (9), em entrevista para o jornal Valor Econômico, que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), não será uma cópia da gestão petista que iniciou em 2003. O ex-ministro faz parte da equipe de transição do grupo de Saúde.



“O presidente Lula já falou explicitamente que ele não quer um governo requentado. Podem ter certeza que vamos retomar um ciclo de renovação política no país”, falou Padilha ao ser questionado se o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega será integrante da equipe petista.

Guido Mantega passou a ser cotado para participar do governo Lula, mas o presidente eleito optou por convidá-lo para a transição, no entanto, sem indicá-lo para ocupar uma pasta. O ex-ministro da Fazenda, antes do segundo turno das eleições 2022, tinha dito que não assumiria nenhum ministério caso fosse convidado.



A transição tem sido chefiada por Geraldo Alckmin (PSB) e conta com a participação dos partidos PT, PSB, PV, PCdoB, PSOL, Rede, Agir, Pros, Avante, PDT, MDB e PSD. O União Brasil foi convidado para integrar a equipe, mas a resposta ocorrerá apenas na segunda quinzena de novembro.



Transição de Lula



Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito, anunciou nesta quinta-feira (10) 36 novos nomes que vão compor grupos técnicos da equipe de transição do governo de Lula.



Entre novos membros, destaque para Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda e que atuará no setor de Planejamento, orçamento e gestão, e Anielle Franco, irmã de Marielle Franco que fará parte da área de Mulheres.



Confira, a seguir, as novas áreas e ministros da equipe de transição:

Planejamento, orçamento e gestão

- Guido Mantega;

- Enio Verri;

- Esther Duek;

- Antonio Correia Lacerda.



Mulheres

- Anielle Franco;

- Roseli Faria;

- Roberta Eugênio;

- Maria Helena Guarezi;

- Eleonora Menicucci;

- Aparecida Gonçalves.



Igualdade racial



- Nilma Mino Gomes;

- Givania Maria Silva;

- Douglas Belchior;

- Thiago Tobias;

- Ieda Leal;

- Martvs das Chagas;

- Preta Ferreira.



Comunicação



- Paulo Bernardo;

- Jorge Bittar;

- Cezar Alvarez;

- Alessandra Orofino.



Direitos Humanos



- Maria do Rosário;

- Maria Vitória Benevides;

- Silvio Almeida;

- Luis Alberto Melchetti;

- Janaína Barbosa de Oliveira;

- Rubens Linhares Mendonça Lopes.



Indústria, comércio, Serviços e pequenas empresas



- Germano Rigotto;

- Jackson Schneider;

- Rafael Luchesi;

- Marcelo Ramos;

- André Ceciliano,;

- Paulo Okamoto;

- Tatiana Conceicao Valente;

- Paulo Feldman.