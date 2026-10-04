TSE não informa os motivos que levaram à substituição das urnas - Paulo Pinto / Agência Brasil

TSE não informa os motivos que levaram à substituição das urnasPaulo Pinto / Agência Brasil

Publicado 04/10/2026 12:05 | Atualizado 04/10/2026 12:19

Com pouco mais de duas horas de votação, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) informou em boletim que 421 urnas eletrônicas precisaram ser substituídas em todo o país neste domingo (4) de primeiro turno das eleições. O número corresponde a 0,7% das 499.248 urnas empregadas na votação deste ano. A Justiça Eleitoral deixou reservadas mais 68.912 equipamentos para substituição, se necessário.

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O TSE não informa os motivos que levaram à substituição das urnas. Em geral a troca ocorre devido a falhas operacionais.



Neste ano, 55 auditores do Tribunal de Contas da União (TCU) acompanham testes de integridade que são realizados em urnas espalhadas por todos as unidades da federação, informou o TSE. Até o momento nenhuma ocorrência foi registrada.



Caso até mesmo a urna eletrônica substituída apresente falha, a legislação prevê que como último recurso seja adotada a votação com cédula de papel. Até o momento, contudo, isso não foi necessário nas eleições deste ano.



Neste domingo (4), mais de 158 milhões de eleitores estão aptos a votar para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual ou distrital.

Polícia Federal atua contra crimes eleitorais neste domingo

A Polícia Federal (PF) atua em todo o Brasil neste domingo (4) de votação na prevenção e repressão a crimes eleitorais e também na investigação de possíveis crimes contra a Justiça Eleitoral.

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Segundo o órgão, até as 9h foram três inquéritos policiais instaurados e lavrados seis termos circunstanciados de ocorrência para apuração da prática de crimes eleitorais. Os principais crimes investigados são o de propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, que é, em geral, a compra de votos. Segundo o órgão, até as 9h foram três inquéritos policiais instaurados e lavrados seis termos circunstanciados de ocorrência para apuração da prática de crimes eleitorais. Os principais crimes investigados são o de propaganda eleitoral irregular e corrupção eleitoral, que é, em geral, a compra de votos.

Os delitos foram registrados em Roraima, Acre, Rondônia, Amapá, Distrito Federal, Paraíba, Bahia e Minas Gerais. 28 pessoas foram detidas até o momento. A PF também apreendeu R$ 57.379,00 em bens e valores, sendo que desse valor, R$ 34.228,00 era dinheiro em espécie.



Os valores apreendidos e pessoas detidas podem variar até o final do dia.