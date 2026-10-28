Flávio e família embarcaram em voo privado para os Estados Unidos às 23h30 - Reprodução / C5N

Flávio e família embarcaram em voo privado para os Estados Unidos às 23h30Reprodução / C5N

Publicado 28/10/2026 08:22 | Atualizado 28/10/2026 08:35

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e sua família embarcaram em voo particular da Argentina rumo aos Estados Unidos. A aeronave fez uma escala para reabastecimento em Guayaquil, no Equador, e seguiu, por volta das 6h20 desta quarta-feira (28), para Miami. Segundo o governo do país vizinho, o candidato derrotado à Presidência cruzou a fronteira no fim da noite desta terça-feira (27).





Em publicação no X na madrugada desta quarta-feira, a Direção Nacional de Migrações da Argentina informou que Flávio, a mulher dele, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas do casal ingressaram no país pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na Província de Misiones. LEIA MAIS: Vídeo! Lula critica fuga de Flávio Bolsonaro: 'Ato vergonhoso' Em publicação no X na madrugada desta quarta-feira, a Direção Nacional de Migrações da Argentina informou que Flávio, a mulher dele, Fernanda Bolsonaro, e as duas filhas do casal ingressaram no país pela Ponte Internacional Tancredo Neves, que liga Foz do Iguaçu (PR) a Puerto Iguazú, na Província de Misiones.

Os quatro membros da família portavam "documentação de viagem válida, sem nenhum impedimento legal para a entrada no país", de acordo com o órgão. Embora o Departamento de Migração argentino tenha divulgado que Flávio e a família deixaram o país na noite de terça-feira, o governo norte-americano já havia confirmado, no mesmo dia, a chegada do senador aos Estados Unidos. A informação foi divulgada pela CNN e confirmada por integrantes do governo norte-americano.

O comunicado da Argentina relata ainda que a família embarcou, às 23h30, em um voo privado da companhia Baires com destino a Guayaquil, no Equador. A família está a bordo de um jato Gulfstream G400 de prefixo argentino LV-JQW. A rota da aeronave evita sobrevoar o território brasileiro, como mostra a plataforma de rastreamento de voos FlightAware. O avião deve pousar no aeroporto Opa-locka Executive, em Miami, por volta das 10h30 (horário de Brasília).

Flávio Bolsonaro deixou o Brasil após ter descumprido a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para entregar os passaportes. O senador é investigado por lavagem de dinheiro e evasão de divisas, em um inquérito que também mira o advogado Willer Tomaz, amigo de Flávio.

Trump diz que aprova concessão de visto para Flávio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na madrugada desta quarta-feira que aprovou a concessão de visto para Flávio Bolsonaro. "Não sei onde ele está. Ouvi dizer que ele está na Argentina. Mas eu certamente aprovaria [o ingresso de Flávio no país com a família]", afirmou.



Ao desembarcar na Base Aérea de Maryland, após participar de um comício no Texas, Trump disse ainda que a eleição presidencial no Brasil foi "muito estranha", mas ressaltou que não se envolveu no pleito. "A maneira como eles chegaram ao resultado foi terrível", disse o líder americano. "Mas eu não estava envolvido. É o Brasil, um outro país."



Trump disse que conhece Flávio "um pouco" e que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a quem afirmou conhecer "muito bem", foi "tratado muito mal". Bolsonaro cumpre prisão domiciliar em Brasília, após ter sido condenado a mais de 27 anos de detenção por tentativa de golpe de Estado e outros crimes.