Publicado 07/09/2021 06:00

ÁRIES



Mergulhe no trabalho e tire de letra os perrengues. Um pouco de disposição pode ser necessária para você adiantar tarefas. O romance anda meio parado.



TOURO



Você deve se destacar em trabalhos criativos. Utilize as redes sociais para conversas com pessoas queridas. A paquera fica animada.



GÊMEOS



O seu foco vai ser no lar, especialmente se planejou uma reforma. Você vai estar muito focada no trabalho. Um programa caseiro preserva o romance.



CÂNCER



A Lua incentiva a sua comunicação hoje. Pode fechar negócios com clientes e arrasar em chamadas de vídeo. O diálogo te destaca com o par.



LEÃO



Coloque as mãos na massa e valorize o que você possui. Se estiver sobrando uma graninha, invista na saúde. A paquera anda sem graça.



VIRGEM



Persiga os seus interesses pessoais. Abuse do charme para realizar uma nova venda ou se entender com os colegas. Pode encantar o mozão com o seu jeito.



LIBRA



Os astros aumentam o seu desejo de ficar sozinha. Confie em seu sexto sentido, se tiver que trabalhar. Explique ao mozão que está precisando de paz.



ESCORPIÃO



Aposte nos seus maiores desejos profissionais. Se estiver de folga, se divirta com as pessoas próximas. A galera vai dar uma força na paquera.



SAGITÁRIO



Ótimas chances de se destacar no seu horizonte. Pode receber o crédito que merece pelo seu trabalho duro. Os assuntos do coração esfriam um pouco.



CAPRICÓRNIO



O desejo de sair da rotina promete crescer. Um novo cargo ou um projeto que envolva viagens podem surgir. A diversão marca a vida a dois.



AQUÁRIO



A Lua ressalta seu sexto sentido. O feriadão será perfeito para encerrar tarefas e pendências. A sua sensualidade pode render um novo romance.



PEIXES



Hoje pode ser um bom momento para formar uma sociedade nos negócios. Reforce os laços com as pessoas queridas. Capriche na sedução.