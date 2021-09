Planeta Terra - NASA

Publicado 04/09/2021 06:00

ÁRIES



Esbanje carisma hoje. Vai ser mais fácil ter sucesso e trabalhar com tarefas que exigem criatividade. Encante sua alma gêmea com seu romantismo.



TOURO



A relação passa por um período de rotina. Se concentre em atividades mais práticas no serviço. Cuide melhor do corpo se sobrar algum tempo.



GÊMEOS



Vai dar um show na hora de expressar suas ideias. Mas se prepare para confusões com fofoca. Astral leve anima as coisas com o mozão.



CÂNCER



Redobre a cautela com documentos importantes e orçamento pessoal. Evite gastos extras. Não há muita novidade no horizonte nos flertes.



LEÃO



Escolha bem o que dizer e invista na diplomacia. Nem tudo precisa ser feito só do seu jeito. O diálogo pode te ajudar a se entender com o par.



VIRGEM



A sua intuição se fortalece. Não se meta no que não é da sua conta. Cuidado com alguém que acabou de conhecer, se a distância for um problema.



LIBRA



A Lua anima os relacionamentos com os amigos. Só tenha cautela para não brigar com alguém próximo. O carinho torna a vida a dois uma delícia.



ESCORPIÃO



Vai ser difícil deixar as preocupações de lado. Se concentre no trabalho e confie em seus pontos fortes. Valorize o que já viveu com o parceiro.



SAGITÁRIO



O romance fica mais gostoso se tiver bom humor. Foque no trabalho em equipe. A alimentação vai precisar de cuidados e supervisão.



CAPRICÓRNIO



Encerre um ciclo e inicie uma nova fase na sua vida. Tenha cautela com o seu dinheirinho. Segure seu temperamento se não quiser ficar solteira.



AQUÁRIO



Melhore seus relacionamentos e dê um chega pra lá na solidão. Boa vontade e paciência serão fundamentais hoje. Pegue leve no ciúmes na vida em casal.



PEIXES



Quem precisa trabalhar vai ter que se esforçar em dobro. Mal-entendidos podem atrapalhar seus planos. Se esforce para tirar o romance da rotina.