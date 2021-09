Escrever - Reprodução de Internet

Publicado 03/09/2021 08:00

Rio - Nos momentos em que nada parece melhorar o sentimento de angústia e inquietude no coração, as simpatias podem ser aliadas para aliviar a tensão e trazer a paz interior. Aprenda esse ritual que ajuda a clarear os pensamentos e abrir caminhos.



Simpatia para se livrar dos momentos difíceis



Pegue um papel e escreva todas as dificuldades que você está enfrentando. Dobre a folha e coloque em um saco para descartar em uma lixeira longe da sua casa. Ao voltar para o seu lar, tome um banho e faça uma lista com as coisas que você quer conquistar. Guarde esse papel em um livro.