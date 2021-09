Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 02/09/2021 06:00

ÁRIES



A família deve concentrar a maior parte da sua atenção. O astral favorece consertos em casa. A paquera anda devagar, quase parando.



TOURO



Você vai dar um show na comunicação e no contato com o público. Um bom papo pode levantar o seu astral. Conheça gente nova e anime a paixão.



GÊMEOS



A Lua pode trazer boas surpresas para o seu bolso. Talvez conquiste algo que deseja há um tempo. Um programa caseiro reforça os laços com o mozão.



CÂNCER



Vai sobrar jogo de cintura no trabalho. Você pode ter dificuldade em se concentrar. Aposte no diálogo para fortalecer amizades e agitar a paquera.



LEÃO



Energias tensas pedem mais cautela ao lidar com dinheiro. Dê uma conferida extra no orçamento. Pegue leve nas cobranças na vida a dois.



VIRGEM



Pode se envolver em experiências novas no trabalho. Corra atrás do que deseja. A vontade de rever os amigos surge. A relação com o love pede cuidados.



LIBRA



Bom dia para dar um trato extra na aparência. Mudanças serão positivas para os seus interesses. Faça planos a longo prazo no relacionamento.



ESCORPIÃO



A Lua destaca o seu espírito aventureiro. Comece um curso que está de olho há um tempo. Tome cuidado com pessoas que podem estar de olho no seu crush.



SAGITÁRIO



Talvez sinta vontade de repaginar o lar. O trabalho vai exigir empenho e jogo de cintura. A sua sensualidade vai estar a mil com as conquistas.



CAPRICÓRNIO



Aposte no seu lado mais sociável. Utilize o seu jogo de cintura para manter a paz nas parcerias. O romance vai estar protegido pelas estrelas.



AQUÁRIO



Se estiver precisando de uma grana extra, coloque as mãos na massa. Cuide melhor da saúde. A paquera segue sem graça, mas não desanime.

PEIXES



Participe de sorteios e apostas. É possível pintar problemas nas suas relações hoje. Curta os bons momentos ao lado de quem ama.