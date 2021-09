O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

Publicado 31/08/2021 17:00

Rio - A lua minguante é um bom período da lunação para fazer banhos de limpeza energética, uma vez que a fase é propícia para eliminar o que não acrescenta mais no cotidiano. Aprenda a fazer ritual para afastar a negatividade.

Banho para afastar energias negativas



Em uma noite de lua minguante, ferva dois litros de água e acrescente sete folhas de alecrim, outras na mesma quantidade de arruda e manjericão. Quando a mistura amornar, coe as ervas e as descarte em algum lugar de natureza. Após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo, mentalizando o fim das energias negativas.