Planeta Terra - NASA

Planeta TerraNASA

Publicado 31/08/2021 06:00

ÁRIES



Boas conversas vão garantir ideias criativas. Seja receptiva e se aproxime das pessoas. Demonstre os seus sentimentos na relação.



TOURO



Você pode encontrar uma nova oportunidade de trabalho. Também pode ter um aumento se estiver satisfeito no seu cargo. Clima quente na paixão.



GÊMEOS



Vai ser difícil não discutir com os parentes. Controle as suas palavras e não seja muito sincera. Boas chances de iniciar um romance hoje.



CÂNCER



Tenha uma postura mais discreta. Não confie demais nas pessoas e evite discussões. Revele e realize as suas maiores fantasias na intimidade.



LEÃO



Tente colocar em prática os seus projetos para o futuro. Pode receber o apoio de amigos. Seja companheira e converse sem brigar no relacionamento.



VIRGEM



A Lua indica uma fase de conquistas para você. Se concentre nos seus objetivos mais concretos. Planeje com o seu par alguns objetivos para o futuro.



LIBRA



Se interesse por novas possibilidades para o seu futuro. Converse com pessoas mais experientes e viva experiências inéditas. Seja carinhosa com o par.



ESCORPIÃO



Pode se aborrecer com amigos, mas busque não ser muito duro com as palavras. Pode se arrepender depois. Um romance em segredo anima o seu dia.



SAGITÁRIO



Parcerias podem ter dificuldades. Tente não impor as suas vontades e pegue leve nas discussões. Bons estímulos para a paquera surgem.



CAPRICÓRNIO



Lute pelos seus objetivos mais ousados. Pode enfrentar barreiras mas a sua persistência vai te trazer boas notícias. Controle o ciúme na relação.



AQUÁRIO



Vai ser um desafio controlar os seus gastos. Despesas de última hora podem surgir e vão exigir paciência. A sintonia aumenta no relacionamento.



PEIXES



Controle os seus impulsos hoje. Não discuta assuntos polêmicos, principalmente no trabalho. Revele seu lado mais ousado na intimidade.