Júpiter - Reprodução de Internet

JúpiterReprodução de Internet

Publicado 28/08/2021 06:00

ÁRIES



Identifique novas oportunidades de aumentar a sua renda. Tenha iniciativa e procure vagas no mercado de trabalho. O ciúmes prejudica o romance.



TOURO



Se esforce para cumprir as suas tarefas, mas controle a impaciência. Atividades físicas melhoram o seu bem-estar. Surpreenda o par à noite.



GÊMEOS



Evite se preocupar e recarregue as energias hoje. Decisão familiar importante no seu horizonte. Pode se envolver com alguém misterioso.



CÂNCER



Seja criativa e exponha as suas ideias no trabalho. Na conquista, vai abrir o coração e se declarar a paquera. As amizades são estimuladas.



LEÃO



A possibilidade de uma promoção de cargo vai te animar. Também pode montar um empreendimento em casa. Evite brigar por inseguranças.



VIRGEM



Busque viver novas experiências ou viajar. Se não for possível, desenvolva algumas mudanças simples na rotina. Seduza o companheiro.



LIBRA



As emoções se intensificam. Resolva um assunto que vem te perturbando. Pode dar uma repaginada no visual. Realize as suas fantasias na relação.



ESCORPIÃO



Não exagere na teimosia com o companheiro. Some forças com os colegas no trabalho. Busque respeitar a opinião de todo mundo.



SAGITÁRIO



Se dedique para atingir metas ambiciosas. Os astros favorecem o seu potencial na profissão e nos estudos. Pode pintar uma paquera no serviço.



CAPRICÓRNIO



As tarefas vão fluir com muita naturalidade hoje. Pode até se surpreender com os resultados. Aguarde momentos de muita sedução na vida em casal.



AQUÁRIO



Priorize assuntos familiares e domésticos. Uma mudança para uma casa melhor pode pintar hoje. Você vai encantar sem muito esforço na conquista.



PEIXES



Os astros indicam um dia vantajoso para vendas. O seu convencimento pode gerar excelentes acordos. Invista em uma boa conversa no flerte.