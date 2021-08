Constelação - ESA/Hubble & NASA, I. Karachents

ConstelaçãoESA/Hubble & NASA, I. Karachents

Publicado 27/08/2021 06:00

ÁRIES



Faça um esforço extra no serviço. A sua dedicação pode trazer um segundo emprego e você vai se dar bem. Controle o ciúmes no romance.



TOURO



A Lua renova as suas habilidades e você vai ser muito persistente. A sorte vai estar ao seu lado. Na união, aguarde uma fase carinhosa.



GÊMEOS



Busque ficar mais no seu canto e melhore a produtividade. Pense no que faz de melhor se quiser um novo emprego. Seja mais caseira com o par.



CÂNCER



Coloque algumas novas ideias em prática. Vai ser fácil encontrar aliados e fechar parcerias. Uma atração intensa por alguém da turma pode pintar.



LEÃO

A Lua te torna mais ambiciosa. Demonstre o seu potencial e os seus desejos para o futuro. Pode ganhar uma grana extra. Evite discussões no namoro.



VIRGEM



Utilize os seus talentos para evoluir. Invista em estudos e aprimore o seu conhecimento. Na paquera, vai se conectar demais com alguém.



LIBRA



Algumas mudanças podem marcar o seu dia. Se adapte e aproveite as novas oportunidades para obter bons ganhos. Fortaleça o relacionamento.



ESCORPIÃO



A união faz a força e melhora os seus resultados no trabalho. Pode formar uma sociedade muito produtiva. Uma amizade colorida se transforma em namoro.



SAGITÁRIO



Seja disciplinada e dedicada nos negócios. Pode conquistar a confiança dos chefes. Apoie os interesses do par e se envolva com a vida dele.



CAPRICÓRNIO



A Lua renova suas energias. Viva o seu dia com leveza. Vai concluir as suas tarefas de forma muito tranquila. Aposte em momentos românticos no amor.



AQUÁRIO



O dia melhora o convívio com a família. Se livre de ressentimentos antigos. Na união, aposte em programas caseiros e invista na sedução.



PEIXES



Você vai ser muito extrovertida. No trabalho, vai se sentir bem mais confiante para expor as suas ideias. Demonstre interesse na paquera.