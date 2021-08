Tarot - Reprodução de Internet

Publicado 25/08/2021 17:00

Rio - O Sol saiu de Leão nessa segunda-feira dando início a temporada em Virgem. A energia desse signo é altruísta, de ajuda e serviço com o outro. A disciplina, a inteligência e a precaução vão estar em alta. A preocupação com a saúde e com o bem-estar também vão ser evidenciadas.



A taróloga Alice Tardin, do Tarot por Amor, tem orientações sobre esse mês virginiano. Mas, antes de tudo, é bom lembrar que o jogo de Tarot é um norte, não um destino definido. Tudo depende do livre arbítrio. Veja os conselhos!



O DEZ DE PAUS



Este arcano, como todo número dez de cada naipe, nos fala de finalização. O Dez de Paus, em especial, denota o fim de uma jornada muito cansativa. A dedicação e o afinco para atingir as metas, todas pautadas na ideia de organização e planejamento, são características positivas dos virginianos. Mas a grande dica para este novo ciclo é: precisa de toda essa pressão?



O Dez de Paus engrandece o sacrifício, mostra completa capacidade de superação de obstáculos, mas ao mesmo tempo é um alerta sobre como ações construtivas podem adquirir um grande potencial destrutivo, a depender da maneira com que encaramos o caminho. Não adianta alcançar uma meta estando completamente descompensado ao final de tudo, pois nem forças pra curtir a vitória irão existir.



Quanto ao amor, a mensagem é bem semelhante. Vale a pena carregar, sozinho, um relacionamento nas costas? É interessante olhar a relação como se fosse uma luta? Se não for pra ser uma via de mão dupla, de esforços mútuos, o melhor é cair fora.