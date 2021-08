As simpatias ajudam a conquistar o que é desejado - Reprodução de Internet

As simpatias ajudam a conquistar o que é desejadoReprodução de Internet

Publicado 24/08/2021 12:50

Rio - Júpiter é o astro que representa a fartura e a prosperidade e, por isso, as simpatias usando a energia desse planeta são oportunas caso você queira conseguir o cargo desejado na firma. Recorra a ela para atrair boas vibrações da espiritualidade.

Simpatia para conseguir o cargo desejado na firma



Pegue um papel e escreva 7 vezes a palavra Júpiter. Em seguida, sobre o papel e amarre com uma linha azul. Deixe esse papelzinho nos pés do santo de sua devoção. Faça o pedido e saia do ambiente onde a simpatia foi feita.