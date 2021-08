Constelação - NASA

ConstelaçãoNASA

Publicado 23/08/2021 06:00

ÁRIES



A sua semana começa com muitos compromissos. Conte com a ajuda dos colegas e realize tarefas em conjunto. Companheirismo não vai faltar no amor.



TOURO



Contagie as pessoas com o seu humor. Se cuide e melhore a autoestima. Use e abuse do seu carisma para atrair e conquistar quem deseja.



GÊMEOS



Você vai ser reconhecida no trabalho. A família pode se opor ao seu serviço, mas vai mudar de ideia depois. Namore muito e se divirta com o par.



CÂNCER



Pesquise bastante hoje. Isso vai te preparar para as suas tarefas. Há chance de romance com um amigo. Retome o contato com as pessoas queridas.



LEÃO



O seu dinheiro pode evitar problemas futuros. Bom momento para iniciar um novo negócio. Demonstre o seu carinho e amor para o companheiro.



VIRGEM



Uma postura determinada vai te destacar. Busque os seus objetivos sozinho ou colabore com colegas. Aprimore a sintonia na relação.



LIBRA



A Lua garante muita disposição para você concluir as suas tarefas. Ótimo astral para quem busca um novo emprego. Pode se atrair por um colega.



ESCORPIÃO



Conte com os seus amigos no trabalho. Vai receber excelentes sugestões. Quem trabalha em casa terá grandes ganhos. Use seu charme com o parceiro.



SAGITÁRIO



Você vai querer demonstrar o seu empenho. Conclua as suas tarefas com qualidade e rapidez. Invista no companheirismo na vida em casal.



CAPRICÓRNIO



Inicie a semana com muita garra. Aprimore o seu currículo e se envolva com experiências que vão te ensinar. Faça planos com o seu amor.



AQUÁRIO



Vai batalhar por um aumento no salário. Seja criativa e pense em formas de surpreender a chefia. No campo sentimental, arrase na sensualidade.



PEIXES



Se envolva com trabalhos em conjunto. Isso vai facilitar os seus objetivos. Pode tomar decisões com muita firmeza. A relação vai estar muito sólida.