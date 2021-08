Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 25/08/2021 06:00

ÁRIES



Coloque em prática os seus projetos. Se possível, apresente as suas ideias no trabalho. Boa sintonia com alguém da turma pode render um namoro.



TOURO



O seu bom humor pode gerar resultados no emprego. Tente dar o melhor de si. Pode conseguir acordos muito bons. Seja prestativa na união.



GÊMEOS



A Lua estimula as parcerias. Utilize o conhecimento de colegas para melhorar o seu desempenho. Demonstre mais o seu carinho pelo parceiro.



CÂNCER



A saudade vai pintar. Faça chamadas de vídeo ou dê alguns telefonemas. As conversas vão render bastante. Busque mais privacidade com o seu bem.



LEÃO



Você pode ganhar uma bufunfa. Mas tome cuidado com golpes. Se informe, caso queira investir. Muita sensualidade vai afastar a timidez na conquista.



VIRGEM



Trabalhe com muito empenho, mas tente não prejudicar a sua saúde. Uma graninha pode surgir. Priorize pessoas mais experientes no flerte.



LIBRA



Você pode ser alvo de intrigas hoje. Adote uma postura mais discreta e tenha atitudes gentis. Pode se interessar por uma pessoa mais madura.



ESCORPIÃO



Busque agilizar e modernizar a sua rotina. Conclua as tarefas com inteligência e criatividade. Você deve compartilhar as suas angústias com o par.



SAGITÁRIO



Converse e faça acordos com os clientes. A Lua traz sorte e você pode conquistar o que busca usando a sua intuição. Seduza bastante na vida em casal.



CAPRICÓRNIO



Faça algumas horas extras ou desenvolva empreendimentos no seu tempo livre. Pode obter um bom dinheirinho. Promova o diálogo na união.



AQUÁRIO



Tenha cautela com os seus gastos. Pode precisar de uma bufunfa para acertar problemas financeiros. Papos descontraídos vão facilitar as paqueras.



PEIXES



Um dinheiro extra pode resolver problemas. Pode até sentir o impulso de gastar de novo, mas se controle. Evite ser possessiva no amor.