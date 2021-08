O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade - Reprodução de Internet

O ritual restaura a paz de espírito e ajuda a alcançar a prosperidade Reprodução de Internet

Publicado 24/08/2021 15:20

Rio - A lua cheia ajuda a ampliar tudo aquilo que é desejado. Neste período, os rituais podem ser grandes aliados para atrair prosperidade e aumentar o magnetismo. Além disso, fazem a limpeza energética, trazendo proteção e harmonia, uma vez que transformam toda a energia negativa em positiva. Confira!



Leia Mais Conheça simpatia para conseguir o cargo desejado na firma

Publicidade

Banho para ficar mais atraente



Ferva um litro de água e acrescente um punhado de folhas de malva, as pétalas de uma flor de manacá e três gotas do seu perfume. Ao amornar, coe as plantas e separe para descartá-las em um jardim. Após o banho higiênico, jogue a mistura do pescoço para baixo, mentalizando a renovação das energias.