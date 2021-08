As simpatias ajudam a atrair as energias necessárias para conseguir o que deseja - Reprodução de Internet

As simpatias ajudam a atrair as energias necessárias para conseguir o que desejaReprodução de Internet

Publicado 25/08/2021 15:20

Rio - Os desentendimentos familiares mexem com a rotina e magoam os sentimentos. O estresse do dia a dia e algumas brigas podem pesar na harmonia do lar. As simpatias podem ser aliadas para aliviar as tensões e trazer tranquilidade. Anote!



Para melhorar o clima em família



Em um papel branco, escreva o nome dos familiares que estão brigados e, depois, coloque no meio da parte dos Salmos, na Bíblia. Acenda um incenso e deixe-o queimar até o fim. Peça aos anjos para que eles mantenham a harmonia no lar. Sopre as cinzas ao vento e tire o papel, que foi colocado na Bíblia, quando sentir que o clima melhorou.