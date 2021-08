Oração - Reprodução de Internet

OraçãoReprodução de Internet

Publicado 26/08/2021 17:00

Rio - Reverenciado em muitas religiões, São Jorge é conhecido como santo guerreiro. As simpatias feitas com a intercessão dele são poderosas e costumam ser atendidas. Elas devem ser feitas com muita fé, uma vez que ajudam a alcançar seus objetivos facilmente.



Simpatia de São Jorge para proteção



Em uma sexta-feira, acenda uma vela e faça a seguinte oração, mentalizando proteção: “Glorioso São Jorge, o teu poder atinge a terra inteira, os mares, as nuvens, os ventos. Viajas pelo infinito do universo, espantas os maus espíritos e atrai as bênçãos até meu amor. Dominas o mal com vossa lança, por isso protege meu amor e que a maldade deixe nossas vidas. Dá-nos proteção, por Cristo Nosso Senhor, que vive e reina para todo o sempre. Assim eu te peço, assim serei atendido (a)”.