Sol - Reprodução de Internet

SolReprodução de Internet

Publicado 26/08/2021 12:50

Rio - Os banhos energéticos ajudam na proteção espiritual, uma vez que afastam a negatividade. As ervas usadas para atrair energias positivas limpam e criam uma barreira para aumentar o bem-estar e dar mais ânimo. Está precisando melhorar a sua energia? Anote a receita!



Leia Mais Aprenda simpatia para melhor o clima em família

Publicidade

Banho para aumentar o bem-estar



Macere duas folhas de arruda e uma margarida branca. Jogue as plantas em um litro de água e ferva. Deixe descansando, coe a mistura e, após o banho higiênico, jogue a solução do pescoço para baixo. As ervas podem ser descartadas no lixo.