Publicado 30/08/2021 06:00

ÁRIES



A Lua te torna mais extrovertida e confiante. Escolha as palavras certas e convença clientes e pessoas. Fale mais sobre o futuro na vida a dois.



TOURO



O seu senso de responsabilidade vai se destacar. Pode se preocupar com grana. Busque novas formas de obter renda. Demonstre o seu amor pelo par.



GÊMEOS



Resolva as suas pendências com diálogo. Pode ter conflitos com a família. Escute e pondere a melhor solução. Use e abuse do seu charme na conquista.



CÂNCER



Uma fofoca pode te prejudicar. Seja discreta e prudente com as informações que revela. Procure mais privacidade na vida em casal.



LEÃO



Trabalhe em parceria para ser mais produtiva. Evite empréstimos ou negócios com amigos. No romance, relação firme e forte. Façam planos.



VIRGEM



A sua ambição vai ficar em alta. Estimule os seus objetivos e busque uma melhor qualidade de vida. Vai escolher a dedo seus pretendentes na paquera.



LIBRA



A sua agilidade favorece o trabalho. Utilize a criatividade para resolver negociações com clientes. Muita descontração vai surgir no amor.



ESCORPIÃO



Evite segredos com o companheiro na união. Mude de emprego ou de casa. Pode ter grandes melhorias e se sentir mais confortável com essas alterações.



SAGITÁRIO



Foque na dedicação e obtenha grandes resultados. Coloque o papo em dia com os amigos, mesmo que virtualmente. Não deixe a rotina atrapalhar a relação.



CAPRICÓRNIO



Altas chances de você ser valorizada profissionalmente hoje. Uma renda extra também pode pintar no seu horizonte. Faça planos com o seu amor.



AQUÁRIO



Vai se relacionar muito bem com todo mundo. Faça cursos e satisfaça a sua vontade de aprender. Na paquera, o interesse por pessoas responsáveis cresce.

PEIXES



Trabalhe de forma coletiva. Conte com a ajuda de colegas e também contribua para o sucesso alheio. Apimente o sexo na vida em casal.