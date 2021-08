Sistema Solar - Reprodução de Internet

Publicado 29/08/2021 06:00

ÁRIES



Reduza os seus gastos financeiros. Evite novas dívidas no cartão de crédito. Contate as pessoas queridas e demonstre seu carinho pelo par.



TOURO



Alguns imprevistos e conflitos podem surgir. Cuide da aparência e dê um trato no visual. Você vai se atrair por alguém que te gere segurança.



GÊMEOS



Durma bastante e relaxe durante o dia. Curta ao lado das pessoas que ama e satisfaça os seus desejos. O seu carisma vai arrasar na paquera.



CÂNCER



Reforce o contato com os amigos. Faça chamadas de vídeo ou se divirta com um jogo online. Você pode se envolver em uma paixão secreta.



LEÃO



Invista um pouco em roupas. Mudar algo no visual vai te fazer bem. Retome o contato com as pessoas mais próximas. Melhore o convívio na união.



VIRGEM



Relaxe e curta o seu dia com ao lado de quem mais ama. Pode tirar um tempo para se preparar para as suas tarefas. Pode querer mudar algo na aparência.



LIBRA



Organize o seu lar e abdique do que não precisa mais. Mudar a decoração do lar pode trazer benefícios. Sensualize demais no campo afetivo.



ESCORPIÃO



Curta o dia junto com as pessoas mais próximas. Faça chamadas de vídeo e fortaleça os laços, mesmo longe. Pode se apaixonar por um amigo.



SAGITÁRIO



Um trabalho extra vai render um dinheiro valioso. Cuide da sua saúde e beleza e retome o contato com os amigos. A união vai se fortalecer com o par.



CAPRICÓRNIO



Deixe as preocupações de lado. Se divirta com a família e passe um tempo com os filhos, se tiver. O momento é muito leve e descontraído no romance.



AQUÁRIO



Resolva algumas pendências com os parentes hoje. Dialogue bastante e esclareça problemas. O astro estimula bastante as paqueras e a vida em casal.



PEIXES



A Lua te torna mais extrovertida e uma boa conversa vai te alegrar. Só tenha cautela com o que fala. Programas caseiros vão arrasar na relação.