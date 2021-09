Oração - Reprodução de Internet



Publicado 31/08/2021 15:20

Rio - São Raimundo Nonato é celebrado nesta terça-feira. Segundo a história, no seu nascimento, o santo foi retirado do corpo da mãe que estava morta. Por isso, ele é considerado o padroeiro das parteiras, obstetras e gestantes.



Raimundo Nonato nasceu na Espanha e desde criança apresentava interesse pela vida religiosa. Na vida adulta, entrou para a Ordem de Nossa Senhora das Mercês, onde ajudou a resgatar os cristões que eram capturados para serem levados para a Argélia. Foi capturado e mantido preso neste país, converteu os presos e os guardas propagando a palavra de Cristo.



Oração São Raimundo Nonato para a hora do parto



Oh! Santo padroeiro, São Raimundo Nonato, modelo de caridade aos pobres e necessitados, aqui estou eu, deitada a vossos pés para, humildemente, implorar a sua ajuda nesta minha necessidade.



Como sua maior alegria foi ajudar aos pobres e necessitados da terra, ajude-me, peço-vos, ó glorioso São Raimundo, nesta minha aflição. A vós, oh glorioso protetor, vim para que abençoe a criança que carrego em meu ventre.



Proteja a mim e ao filho das minhas entranhas agora e na hora do nascimento que se aproxima. Em troca, prometo educar meu filho de acordo com as leis e mandamentos de Deus.

Escuta a minha oração, meu protetor amoroso, São Raimundo, e me faça a feliz mãe desta criança que, espero, possa dar à luz através da sua poderosa intercessão. Amém.