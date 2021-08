Ciúme - Reprodução de Internet

CiúmeReprodução de Internet

Publicado 31/08/2021 12:50

Rio - A lua minguante é um bom período da lunação para fazer banhos de limpeza energética, uma vez que a fase é propícia para eliminar o que não acrescenta mais no cotidiano. Se o ciúme está tirando a paz e atrapalhando a sua vida, aprenda a fazer o ritual do coco para acabar com esse sentimento de uma vez por todas.

Em uma noite de lua minguante, faça um furo em um coco verde. Coloque a água da fruta em um copo e a cada gole diga em voz alta: “O ciúme doentio não vê a luz do Sol. Assim vivo eu, devido a esse ciúme que me faz mal. Quando eu terminar de tomar essa água purificada, estarei bem e esse sentimento tão perverso a minha alma nunca mais sentirá”. Ao acabar a água de coco, coloque uma pimenta-malagueta no buraco do coco, dizendo: "Morra ciúme, para nunca mais voltar". Tampe o buraco, dê um laço no coco com uma fita vermelha e descarte no lixo. O copo pode ser usado após ser lavado.