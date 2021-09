Oração - Reprodução de Internet

Publicado 01/09/2021 14:03

Rio - O Dia Mundial da Oração é celebrado nesta quarta-feira. Criada pela Igreja Católica, a data foi instituída pelo papa Francisco em 2015 e é comemorada pela Igreja Ortodoxa desde 1989. Mas a prática da oração está presente em todas as religiões. Nesse encontro com o sagrado, o médium Eduardo Sabbag, do canal do YouTube “Espiritismo Raiz”, revela que, segundo o espiritismo, a prece é peça fundamental no processo de se comunicar com o mundo espiritual, uma vez que estabelece ligações e recebe ajuda transmitida pelos Espíritos Superiores e Anjos.