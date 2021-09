Constelação - ESA/Hubble & NASA Acknowledgemen

Publicado 01/09/2021 06:00

ÁRIES



Assuntos domésticos podem exigir a sua atenção. Os familiares vão estar ao seu lado para o que precisar. O ciúme pode causar brigas com o mozão.



TOURO



Hoje vai ser mais fácil falar sobre qualquer assunto. Resolva um mal-entendido na vida pessoal. Um lance passageiro pode animar seu coração.



GÊMEOS



Os astros destacam o seu faro para encontrar um bom negócio. O trabalho em home office pode melhorar. Invista em um programa caseiro com o par.



CÂNCER



Coloque as mãos na massa e persiga os seus interesses. Tente lidar melhor com a decepção e não desconte em casa. Há sinal de mais animação com o love.



LEÃO



Um clima de mistério agita a conquista. Ouça a sua intuição para descobrir o que fazer. No trabalho, aja com silêncio e eficiência.



VIRGEM



Misturar amizade e dinheiro não será uma boa pedida. No trabalho, converse sobre seus planos e pense fora da caixa. Com o mozão, a sintonia melhora.



LIBRA



Pode se arriscar um pouco em busca de uma promoção. Mas não exagere na hora de defender suas ideias. A dica é conversar sobre o futuro com o par.



ESCORPIÃO



Comece o dia com muita disposição para aprender. Redobre a atenção para manter o foco no serviço. Na conquista, pode receber o apoio dos amigos.



SAGITÁRIO



Talvez se sinta mais à vontade para desapegar. Tenha jogo de cintura para não se envolver em brigas. Com quem ama, é a vez da paixão dar as cartas.



CAPRICÓRNIO



Vai ser mais fácil cuidar de tarefas em parceria. Mas desentendimentos com colegas podem te prejudicar no trabalho. Dê uma chance a um contatinho.



AQUÁRIO



Cuide das obrigações mais chatas e se concentre nos serviços rotineiros. A saúde pede mais cuidados. A rotina pode ser a maior inimiga do romance.



PEIXES



Tenha cautela com brigas logo cedo. Pode se desentender com alguém querido. O namoro se beneficia e há chance de dar o próximo passo.